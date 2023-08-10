Shazam! 6 Güç - Yabancı Sinema

Herkesin içinde bir süper kahraman yatar, kimileri için bu birkaç sihirli sözcük ile ortaya çıkabilir! 1939 yılında yaratılan süper kahraman Shazam, genç Billy Batson'ın ihtiyaç anlarında sihirli sözcükleri söyleyerek dönüşebildiği bir süper kahraman. Sihirli sözcükleri söylediği an dünyanın en güçlü ölümlüsüne dönüşen karakter, gündelik hayatında okul ödevleri gibi meselelerle boğuşurken, süper kahraman olduğunda da dünyanın güvenliği için mücadele veriyor. Süleyman'ın bilgeliği, Herkül'ün gücü, Atlas'ın dayanıklılığı, Zeus'un görkemi, Aşil'in cesareti ve Merkür'ün hızına sahip olan karakter, edindiği güçlerin sahiplerinin baş harfleri ile S.H.A.Z.A.M. adını alıyor. Peki bu güçlü yetişkin bedeni ile o bedeni yöneten küçük bir çocuğun ruhu bir araya gelince ortaya nasıl bir kahraman çıkıyor? Uçabilir mi? X-ışını görüşü var mı? Ellerinden yıldırım atabiliyor mu? Sosyal bilgiler sınavını geçebilecek mi? Shazam, yeteneklerinin sınırlarını bir çocuğun neşeli pervasızlığıyla test etmeye koyulur. Ancak, Dr. Thaddeus Sivana tarafından kontrol edilen kötülüğün ölümcül güçleriyle savaşmak için bu yetkinliklere hakim olmayı mümkün olduğunca hızlı öğrenmesi gerekecektir...