ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
DİĞER KISA VİDEO
19 Temmuz 2022, Salı 20:00
Şirinler: Kayıp Köy bu akşam 20.00'de atv'de

Şirinler: Kayıp Köy bu akşam 20.00'de atv'de

Şirinler'in sevimli dünyasına hayranlık uyandıran bir yolculuk...

Şirinler'in yeni macerasında ekip yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir...

DEVAMI
FRAGMANLAR
İçimizdeki Ateş - Final Fragmanı
21 Temmuz 2022, Perşembe
5. Bölüm fragmanı İçimizdeki Ateş - Final Fragmanı
Gül Masalı
24 Temmuz 2022, Pazar
5. Bölüm fragmanı Gül Masalı
"Kim Milyoner Olmak İster?"
20 Temmuz 2022, Çarşamba
999. Bölüm fragmanı "Kim Milyoner Olmak İster?"
BİZE ULAŞIN