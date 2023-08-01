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4 Ağustos 2023, Cuma 20:00
Tomb Raider - Yabancı Sinema

Motorlu kuryelik yaparak kıt kanaat geçinen Lara, aslında çok büyük bir şirketler grubunun mirasçısıdır. Babasının ortadan kayboluşunun üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen onun ölmüş olabileceğini kabullenemeyen genç kız, mirası kabul etmemektedir. Başına gelen bazı olaylar sonucu mirası kabul etmeye karar verişiyle kendini, babasının bıraktığı bir bulmacanın içinde bulur. Lara, babasının bıraktığı ipuçları ile onu bulmak için yola çıkar fakat bu çok ama çok tehlikeli bir yolculuktur.

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