Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final’de karşıya karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’in kupa serüveni… İki takım da çeyrek finale nasıl geldiler?

Fenerbahçe: Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Sivas Belediyespor ile eşleşen sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 4-0 kazanarak tur atladı. 5. Tur'da Karacabey Belediyespor'u evinde ağırlayan Fenerbahçe maçı 1-0 kazanarak kupada yoluna devam etti. Son 16 turunda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Medipol Başakşehir: Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Turgutluspor ile eşleşen Medipol Başakşehir karşılaşmayı 7-0 kazanarak tur atladı. Son 16 turunda ise Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşan İstanbul ekibi karşılaşmayı 5-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.