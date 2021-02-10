Çeyrek finalde nefes kesen maç

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçında karşılaştığı Alanyaspor’a 3-2 yenilerek kupaya veda etti. Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçta Alanyaspor'un gollerini Babacar (2) ve Salih Uçan kaydetti. Galatasaray’ın golleri ise Mostafa Mohamed ve Fernandes’ten geldi.

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye yerleşen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Maç heyecan dolu temposuyla nefesleri kesti.

GOL | Galatasaray 0-1 Alanyaspor

GOL | Galatasaray 0-2 Alanyaspor

GOL | Galatasaray 0-3 Alanyaspor

GOL | Galatasaray 1-3 Alanyaspor

GOL | Galatasaray 2-3 Alanyaspor

Alanyaspor, ilk yarıda 31. dakikada Babacar'ın ayağından ilk golünü kaydetti. 41. dakikada Salih Uçan durumu 2-0 getirdi. İlk yarı 2-0 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor, ikinci yarıya da hızlı başladı. Babacar'ın penaltı golüyle fark 3'e çıkardı. Galatasaray'ın yanıtı 83. dakikada Mostafa Mohamed'den geldi. Durum 3-1'e geldi. Son bölümde 90+4. dakikada Gedson Fernandes'ın attığı gol ile maç heyecanı iyice arttı. Ancak son dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

ALANYASPOR YARI FİNALDE

Bu sonuçla Galatasaray kupaya veda ederken Alanyaspor adını yarı finale yazdırdı. Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi Sivasspor - Antalyaspor eşleşmesinin galibi olacak.

İLK 11'LER!

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mohamed.

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar