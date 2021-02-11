Konyaspor tamam, Beşiktaş devam

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçında Beşiktaş penaltılarda Konyaspor’u 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla Konyaspor kupaya veda ederken Beşiktaş adını yarı finale yazdırdı.

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile karşılaştı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başladı ve mücadele A Spor'dan naklen yayınlandı. Normal süresi ve uzatmalarda 1-1 beraberlik dengesi bozulmayan maçta Beşiktaş penaltılarda 3-2 üstünlük sağladı. 4-3 skorla Beşiktaş kupada tur atlayan taraf oldu.

GOL | Konyaspor 0-1 Beşiktaş

GOL | Konyaspor 1-1 Beşiktaş

Perdeyi Oğuzhan açtı

Maçta ilk golü Oğuzhan Özyakup 13. dakikada kaydederek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 17. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nun kafa golüyle Konyaspor skora denge getirdi. İlk yarıda başka gol gelmeyince 1-1 skorla sona erdi.

Sonuç penaltılarla

İkinci yarıda 2 ekip te gol bulamayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da denge bozulmadı.

Son olarak penaltılara Beşiktaş 3-2 üstünlük sağladı. Konyaspor 3, Beşiktaş 1 penaltı kaçırdı

Yarı final eşleşmeleri;

Antalyaspor-Alanyaspor

Beşiktaş-Başakşehir

İlk 11'ler

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi

Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Atiba, Oğuzhan, N'Koudou, Hasic, Cenk Tosun