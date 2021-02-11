Konyaspor tamam, Beşiktaş devam
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçında Beşiktaş penaltılarda Konyaspor’u 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla Konyaspor kupaya veda ederken Beşiktaş adını yarı finale yazdırdı.
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile karşılaştı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başladı ve mücadele A Spor'dan naklen yayınlandı. Normal süresi ve uzatmalarda 1-1 beraberlik dengesi bozulmayan maçta Beşiktaş penaltılarda 3-2 üstünlük sağladı. 4-3 skorla Beşiktaş kupada tur atlayan taraf oldu.
Perdeyi Oğuzhan açtı
Maçta ilk golü Oğuzhan Özyakup 13. dakikada kaydederek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 17. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nun kafa golüyle Konyaspor skora denge getirdi. İlk yarıda başka gol gelmeyince 1-1 skorla sona erdi.
Sonuç penaltılarla
İkinci yarıda 2 ekip te gol bulamayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da denge bozulmadı.
Son olarak penaltılara Beşiktaş 3-2 üstünlük sağladı. Konyaspor 3, Beşiktaş 1 penaltı kaçırdı
Yarı final eşleşmeleri;
Antalyaspor-Alanyaspor
Beşiktaş-Başakşehir
İlk 11'ler
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi
Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Atiba, Oğuzhan, N'Koudou, Hasic, Cenk Tosun