İki kupalı şampiyon! Ziraat Türkiye Kupası’nda kazanan Beşiktaş!

Ziraat Tükiye Kupası 2020 - 2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu. Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan final maçında Beşiktaş’a kupayı getiren goller Josef de Souza ve Valentin Rosier’den geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Beşiktaş oldu. İzmir'de oynanan final maçında Antalyaspor'u 2 - 0'la mağlup eden Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Spor Toto Süper Lig'de ipi göğüsleyen Beşiktaş böylece 2020 - 2021 sezonunu çifte kupayla tamamladı.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne erken golle başladı

Ziraat Türkiye Kupası Final maçına oldukça baskılı başlayan Beşiktaş, maçın 3. Dakikasında Josef de Souza'nın golüyle 1 - 0 öne geçti. Atiba'nın orta sahadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen N'Koudou'nun ceza sahasına gönderdiği topa Boffin müdahale etse de top Josef'in önünde kaldı. Brezilyalı, yakın mesafeden golü buldu.

Ma��a golle başlayan Beşiktaş, ilk yarının ilerleyen dakikalarında da üstün bir oyun sergiledi.

Rosier siyah beyazlı ekibi rahatlattı

Karşılaşmanın 30. Dakikasında Rachid Ghezzal'in pasına hareketlenen Valentin Rosier sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle Sergen Yalçın'ın öğrencileri iki farklı üstünlüğü ele geçirdi.

Josef ve Rosier'in golleriyle final maçının ilk 45 dakikası 2 - 0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımın da karşılıklı atakları vardı. Antalyaspor, geriden gelerek skoru eşitlemeyi düşünürken Beşiktaş ise farkı arttırmak için rakip kaleye gitti.

ZTK final maçının ikinci yarısında gol olmazken Beşiktaş ilk yarıda bulduğu iki golle, sezonun ikinci kupasına ulaştı. Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte özellikle kupada iyi bir performans gösteren Antalyaspor ise futbolseverlerden alkış aldı.