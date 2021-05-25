Yeni Dizi Kalp Yarası yakında atv'de.

Yaz sezonunun en iddialı, en coşku dolu yapımlarından biri olacak "Kalp Yarası", genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, Hatay'ın eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile atv ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya gün sayıyor.

Ekranların en çok konuşulacak yapımı olma iddiasını taşıyan, zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası Antakya-Hatay'da çekilen atv'nin yeni dizisi "Kalp Yarası", yüreklere dokunacak bir aşk hikayesini anlatıyor.

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin öyküsü, izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.