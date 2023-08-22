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Dizi TV yeni sezon 831. bölümde neler konuşuldu?

GİRİŞ TARİHİ: 22.08.2023, 18:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.08.2023, 18:20
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Dizi TV yeni sezon 831. bölümde neler konuşuldu?

Kuruluş Osman'ın çekimlerinin gerçekleştirildiği Bozdağ Platolarına gidildi. Dünyanın ve Avrupa'nın 3. en büyük platosu olan mekan kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Dizi TV yeni sezon 831. bölümde neler konuşuldu?

Kuruluş Osman'ın yapımcısı ve Senaristi Mehmet Bozdağ: ''Yaptığımız her projeyi büyük planın bir parçası olarak işledik.''

Dizi TV yeni sezon 831. bölümde neler konuşuldu?

Kuruluş Osman Oyuncusu Yiğit Uçan, dizi hayranlarının sorularını yanıtladı.

Dizi TV yeni sezon 831. bölümde neler konuşuldu?

Çocuklar ''Canlı görmek daha güzelmiş'' diyerek mutlu oldular.

Dizi TV yeni sezon 831. bölümde neler konuşuldu?

Platoları gezen ziyaretçiler için hediyelik mağalar da unutulmamış. Dizide kullanılan kostümler satılıyor. Merve Demir - Satış Uzmanı: ''Platoda hediyelik eşya mağazası da unutulmamış''

Dizi TV yeni sezon 831. bölümde neler konuşuldu?

atv Ekranlarının yeni sezon sürprizlerinden Safir'in ilk tanıtımı yayınlandı.

Dizi TV yeni sezon 831. bölümde neler konuşuldu?

Kardeşlerim'in yeni sezon çekimleri için ekip, sete çıktı. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak'ın ellerinde plaketli fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Dizi TV yeni sezon 831. bölümde neler konuşuldu?

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonda da izleyicisiyle buluşuyor.

Dizi TV yeni sezon 831. bölümde neler konuşuldu?

Çekimleri Rize'de devam eden Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi sette pasta keserek yeni sezona ''Merheba'' deyişini kutladılar.

Dizi TV yeni sezon 831. bölümde neler konuşuldu?

Heyecanlarını böyle kutladılar.

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