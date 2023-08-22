Dizi TV yeni sezon 831. bölümde neler konuşuldu?

Kuruluş Osman'ın çekimlerinin gerçekleştirildiği Bozdağ Platolarına gidildi. Dünyanın ve Avrupa'nın 3. en büyük platosu olan mekan kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Kuruluş Osman'ın yapımcısı ve Senaristi Mehmet Bozdağ: ''Yaptığımız her projeyi büyük planın bir parçası olarak işledik.''
Platoları gezen ziyaretçiler için hediyelik mağalar da unutulmamış. Dizide kullanılan kostümler satılıyor. Merve Demir - Satış Uzmanı: ''Platoda hediyelik eşya mağazası da unutulmamış''
Kardeşlerim'in yeni sezon çekimleri için ekip, sete çıktı. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak'ın ellerinde plaketli fotoğrafları büyük beğeni topladı.
Çekimleri Rize'de devam eden Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi sette pasta keserek yeni sezona ''Merheba'' deyişini kutladılar.