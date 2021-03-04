ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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10. Bölüm Foto Galeri

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Akıncı 10. Bölüm Foto Galeri

Stüdyoya yapılan saldırının ve Deniz'in ölümünün yankıları sürerken, okula gelen bir müfettiş Fatih'le ilgili hiç beklenmedik bir karar verir.

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Akıncı 10. Bölüm Foto Galeri

Nergis, stüdyoya dönerken Meryem'le karşılaşır. Meryem'in sözleri Nergis'i yeni kararlar almak için harekete geçirir.

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