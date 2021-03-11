ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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11. Bölüm Foto Galeri

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Akıncı 11. Bölüm Foto Galeri

Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer.

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Akıncı 11. Bölüm Foto Galeri

Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister. Taşkın'la birlikte Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşırlar.

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