ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN

12. Bölüm foto Galeri

ABONE OL
1-9
Akıncı 12. Bölüm foto Galeri

Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer.

2-9
Akıncı 12. Bölüm foto Galeri

Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir.

BİZE ULAŞIN