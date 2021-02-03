ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN

6. Bölüm Foto Galeri

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1-7

Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar.

2-7

Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

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