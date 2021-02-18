ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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8. Bölüm Foto Galeri

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Akıncı 8. Bölüm Foto Galeri

Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar. Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir

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Akıncı 8. Bölüm Foto Galeri

Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır.

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