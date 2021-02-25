ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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9. Bölüm Foto Galeri

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Akıncı 9. Bölüm Foto Galeri

Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur.

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Akıncı 9. Bölüm Foto Galeri

Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir.

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