3. Sezonda neler oldu?

Hünkar, Züleyha'yı korumaya çalıştıkça öfkesi artan Demir, annesine son darbeyi vuracak. Hünkar, Demir'i torunlarını anneleriyle kavuşturmaya ikna etmeye çalışırken, anne-oğul arasındaki uçurum bir kat daha açılacak!
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Yılmaz'ı kaybetmemek için katil olmayı göze alan Müjgan emeline ulaşabilecek mi? Yılmaz, Züleyha'dan vazgeçip, yuvasına dönecek mi?
Cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam ediyor!
Nefes kesen bölümün finalinde Züleyha, Yılmaz'a gerçekleri anlattı! Yaşanan onca acıdan, defalarca evlatları ile tehdit edildikten ve ölümden döndükten sonra, Züleyha her şeyi göze aldı ve Yılmaz'a, Adnan'ın babası olduğunu söyledi!
Gece çöpü çıkarmaya gittiğinde Müjgan'ın silahı ve kendisi için kurduğu darağacı ile burun buruna gelen Züleyha, ilmeği boynuna geçirecek mi? Müjgan, Yılmaz'la arasındaki en büyük engeli ortadan kaldırmak için katil olmayı göze alacak mı?
Fekeli, Yılmaz'ı kaderine razı olmaya ikna etmeye çalışırken, bir yandan Behice'nin dostluğundan etkilenmeye devam eder. İki ailenin de bir an önce geçmişe sünger çekmesi için çaba sarf ederken, onu soran gençten haberi yoktur.
Evladı için pek çok kişinin kaderiyle oynamanın vicdan azabını çeken Hünkar, şimdi bir de oğlunun kalbine sapladığı acıyla baş etmeye çalışıyor!
Züleyha'ya ateş ettikten sonra, gergin bir bekleyişe giren Müjgan, gittikçe daha çok korkmaya başlar. Behice onu sakinleştirse de, Müjgan Züleyha'nın Yılmaz'a bir şey söylememesine 1001 gerekçe bulmaya başlar.
Yılmaz şimdi Züleyha'nın korktuğu gibi öfkesinden deliye dönüp yakıp yıkacak mı? Züleyha'yı ve oğlunu alıp gidecek mi? Züleyha, Yılmaz'ı durdurmak için ne yapacak?
Züleyha kurtulduktan sonra suların durulacağını uman Fekeli, düğüne gitmek için hazırlık yaparken aldığı bir haberle yine eline silahını almak zorunda kalır! Çetin ile günlerdir kendisini takip eden gencin peşine düşen Fekeli, Ankaralılardan şüphelenir ama hiç ummadığı biriyle karşılaşacaktır.
Şehir dedikodularla kaynarken, Züleyha'nın sırrı açığa çıkmak üzereyken, Yaman Holding'te de görenleri şaşkına çevirecek şeyler yaşanır!
Fekeli ile şaşkına dönecektir. Fekeli, Ankaralı zannederken peşine düştügü gencin yeğeni olduğunu öğrenince, onu alıp eve getirmiştir ve Behice'nin miras hesapları bozuluyordur.
Her evde olduğu gibi, Fekeli konağında da gündemin birinci maddesi Demir ve Hünkar savaşı olsa da, Fekeli'nin konuğu gündemi unutturacaktır.
Şehir olan bitenle yine çalkalanırken, Züleyha'nın ağzını aramak için konağa gelen Şermin, konak bahçesinde Gaffur ve Saniye'yle karşılaşır.
Demir, Züleyha'nın vurulduğu silahın Yılmaz'ın silahı olduğunu öğrenince Fekeli konağına adeta baskına gitmiştir
Yine Gaffur'un suçunu bildiğine dair imalarla Gaffur'un içine kurt düşürür. Şermin, Züleyha'nın ağzından Müjgan'ı suçlayan tek kelime alamaz!
Hünkar Yaman, holdinge yanında Yılmaz ve Fikret ile giriş yapar! Demir'i çıldırtan gelişmeler art arda gelirken, Şermin Demir'i ziyarete gelir!
Demir, Müjgan'ın Züleyha'yı vurma sebebini öğrenmek istedikçe, Müjgan ve Behice çıldırır! Yılmaz, Züleyha ile planları bozulmasın diye Müjgan'ı savunmaya çalışır ama Müjgan ona da izin vermez.
Yılmaz, bir kez daha Hünkar ile buluşur. Hünkar yeniden, ellerinden aldığı mutluluğa ulaşmaları için onlara yardım edeceğini söyler. Artık iki eski sevgili için artık geri sayım başlamıştır. Hünkar'ın da yardımıyla kaçacaklardır.
Sevda ile yaşamaya devam eden Demir, Züleyha'yı ve çocuklarını özlemektedir. Sevda ise, Demir'e yaşadıklarının aşk olmadığını anlatmaya çalışır.
Çukurova'da yine tüm olaylar birbiri ardında ortaya çıkacaktır. Sevda, Demir'e kol kanat germişken onu Züleyha'yı Hünkar gibi acımasızca sevmekle suçlar!
Yılmaz, yaptığı her şeye rağmen Hünkar'ın onlara yardım ettiğine ikna olamaz. Geçmişin acılarını unutması o kadar kolay değildir. Yılmaz, Hünkar'a hesap sormaya karar verir.
Küçük Adnan'ın etrafında bir kez daha alevlenen Yılmaz ve Demir arasındaki savaş, yine tüm cepheleri saracaktır. Yılmaz artık Adnan'ın babası olduğunu bildiğinden, oğlunu Demir'in yanında bırakmaya hiç niyetli değildir.
Züleyha'nın aşkından sonra bir de Adnan için karşı karşıya gelen Yılmaz ve Demir, yine silahlarını çeker! Ve Çukurova'da bir kez daha silah sesi yankılanır!
Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, adeta tüm yaşananları anlamsız kıldı! Konağın üst katından gelen silah sesi, zamanı da tüm savaşları da durdurdu!
88. Bölüm Foto Galeri