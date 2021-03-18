ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN

3. Sezonda neler oldu?

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1-53
Bir Zamanlar Çukurova 3. Sezonda neler oldu?

Hünkar, Züleyha'yı korumaya çalıştıkça öfkesi artan Demir, annesine son darbeyi vuracak. Hünkar, Demir'i torunlarını anneleriyle kavuşturmaya ikna etmeye çalışırken, anne-oğul arasındaki uçurum bir kat daha açılacak!

2-53
Bir Zamanlar Çukurova 3. Sezonda neler oldu?

Yılmaz'ı kaybetmemek için katil olmayı göze alan Müjgan emeline ulaşabilecek mi? Yılmaz, Züleyha'dan vazgeçip, yuvasına dönecek mi?

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