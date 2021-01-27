81. Bölüm Foto Galeri

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Yılmaz'ın tüm mal varlığını satması, Behice ve Müjgan'ın tüm planlarını alt üst edecektir! Milyonlar gelecek diye otelde lüks bir hayat süren iki kadın, şimdi hem mirassız kalmanın hem de otelin parasını nasıl ödeyeceklerinin derdine düşecektir! Behice, o parayı bulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Müjgan ise Fekeli'nin yanına da dönemeyeceklerinden, şehrin en ucuz oteline yerleşme planları yapar. Her ikisi de kayıp milyonların Züleyha'da olduğundan emindir.