ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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84. Bölüm Foto Galeri

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Bir Zamanlar Çukurova 84. Bölüm Foto Galeri

Kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının Behice olduğu söyleyince, Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir!

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Bir Zamanlar Çukurova 84. Bölüm Foto Galeri

Behice'nin belki de ilk kez, yaptıklarının bedelini ödemeye bu kadar yaklaştığı ve korkudan ödünün patladığı bir an yaşanacaktır! Ancak Züleyha ve çalışanlar, Behice'yi Demir'in elinden kurtaracaktır!

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