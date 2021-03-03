ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN

86. Bölüm Foto Galeri

ABONE OL
1-10
Bir Zamanlar Çukurova 86. Bölüm Foto Galeri

Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamaz.

2-10
Bir Zamanlar Çukurova 86. Bölüm Foto Galeri

Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyler ama Fikret'in deli öfkesini dindiremez! Fekeli artık bu acılarla, yeniden bir savaş ile sınanmaktansa ölmeyi dileyecek haldedir. Üstelik ne kadar istemese de bu savaşın içine hızla o da çekilecektir!

BİZE ULAŞIN