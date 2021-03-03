86. Bölüm Foto Galeri

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Hastanede de Ümit, Müjgan ile olan gerginliği sona erdirmek için harekete geçer ve zeytin dalı uzatır. Müjgan da onunla dost olabilmek için adım atar. Ama iki kadın da henüz birbirlerinin Fikret ile ilişkisinin boyutunu bilmiyordur!