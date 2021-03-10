ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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87. Bölüm Foto Galeri

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Bir Zamanlar Çukurova 87. Bölüm Foto Galeri

Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur.

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Bir Zamanlar Çukurova 87. Bölüm Foto Galeri

Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktır. Bu süreçte evi aramak hiç aklına gelmez.

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