ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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91. Bölüm Foto Galeri

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Bir Zamanlar Çukurova 91. Bölüm Foto Galeri

Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür! Çocuk kalbini onarmaya çalışırken, annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir!

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Bir Zamanlar Çukurova 91. Bölüm Foto Galeri

Yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zordur!

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