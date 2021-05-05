ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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95. Bölüm Foto Galeri

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Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm Foto Galeri

Ümit'in, Sevda'ya çektiği rest, Fikret'le kurdukları tuzağı tehlikeye atacaktır. Yıllar sonra bulduğu annesine, Züleyha mı ben mi? diyen Ümit, karşısında önce Fekeli'yi, sonra Demir'i bulur.

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Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm Foto Galeri

Ümit, Demir'den vazgeçmez ama bunu pahalıya ödemek zorunda kalır; üstelik tüm bu olan biten Fikret'in de Demir'in de öfkesini daha da büyütür.

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