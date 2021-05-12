ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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96. Bölüm Foto Galeri

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Bir Zamanlar Çukurova 96. Bölüm Foto Galeri

Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner.

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Bir Zamanlar Çukurova 96. Bölüm Foto Galeri

Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür.

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