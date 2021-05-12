96. Bölüm Foto Galeri

Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner.
96. Bölüm Foto GaleriABONE OL
Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür.
Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır.Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir.
Ancak, Lütfiye ondan daha hızlı davranmıştır. Hatta Fikret'in de beklemeyeceği bir hızda, Lütfiye olayların içinde yerini alacaktır!
Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirecektir. Ümit hastane olduğu sürece Sevda gözyaşları ile başından ayrılmaz.
Şermin de elbette, tüm olan biteni, daha önce öğrendikleri ile birleştirecektir. Hatta cezaevine gidip Demir'e de anlatacaktır ama onun öğrendikleri ile henüz kimse ilgilenmeyecektir.
Züleyha, Demir'i kurtarmak için Fikret'in peşine düşer. Şadi'nin bulduğu ipucu ile takibe başlarlar ama bu hayati bir tehlikeye yol açacaktır.
Gece uykudayken gerçekleşen baskın, herkesi gafil avlar. Ancak Sevda, eline silah almayı da adamları püskürtmeyi de başarır. Ama bunun bedeli ağır olacaktır.
95. Bölüm Foto Galeri