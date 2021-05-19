ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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97. Bölüm Foto Galeri

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Bir Zamanlar Çukurova 97. Bölüm Foto Galeri

Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder.

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Bir Zamanlar Çukurova 97. Bölüm Foto Galeri

Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürecektir.

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