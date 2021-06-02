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99. Bölüm Foto Galeri

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Bir Zamanlar Çukurova 99. Bölüm Foto Galeri

Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir!

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Bir Zamanlar Çukurova 99. Bölüm Foto Galeri

Hatta hanımağalığının gücü, kırılan kalbinin önüne geçecek, bebeği konakta büyüteceklerini, Demir'i kızdırmazsa arada sırada görebileceğini bile söyleyecektir!

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