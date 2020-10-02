ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN

166. Bölüm Foto Galeri

ABONE OL
1-7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm Foto Galeri

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder.

2-7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm Foto Galeri

Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir.

BİZE ULAŞIN