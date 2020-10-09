ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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167. Bölüm Foto Galeri

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. Bölüm Foto Galeri

Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer. Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. Bölüm Foto Galeri

Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar. Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister.

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