ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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170. Bölüm Foto Galeri

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. Bölüm Foto Galeri

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. Bölüm Foto Galeri

Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir.

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