ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN

171. Bölüm Foto Galeri

ABONE OL
1-9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölüm Foto Galeri

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılan hain saldırının intikamını almak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları intikam planlarında ise oklar Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar.

2-9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölüm Foto Galeri

'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Bu uğurda kan dökmekten çekinmeyen Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.

BİZE ULAŞIN