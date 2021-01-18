ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN

179. Bölüm Foto Galeri

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1-11

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.

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Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.

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