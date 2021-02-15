ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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182. Bölüm Foto Galeri

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. Bölüm Foto Galeri

Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, düşmanı Yaman Korkmaz'ında yardımıyla Fuat'ın peşine düşer.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. Bölüm Foto Galeri

Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.

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