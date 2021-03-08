ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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185. Bölüm Foto Galeri

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. Bölüm Foto Galeri

İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığı herkesi vur iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini öldürmeye çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür. İshak, Özcan'dan İlyas Çakırbeyli'nin ölüm haberini beklerken yediği kurşunla neye uğradığını şaşırır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. Bölüm Foto Galeri

İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz.

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