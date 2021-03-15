186. Bölüm Foto Galeri

Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçer.
Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçer.
Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği savaşta onu dimdik ayakta görmek ister.