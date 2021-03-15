ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN

186. Bölüm Foto Galeri

ABONE OL
1-9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. Bölüm Foto Galeri

Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçer.

2-9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. Bölüm Foto Galeri

Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği savaşta onu dimdik ayakta görmek ister.

BİZE ULAŞIN