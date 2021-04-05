ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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189. Bölüm Foto Galeri

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. Bölüm Foto Galeri

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. Bölüm Foto Galeri

Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

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