190. Bölüm Foto Galeri

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.
Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.
Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.