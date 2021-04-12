190. Bölüm Foto Galeri

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Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.