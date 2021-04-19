ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN

191. Bölüm Foto Galeri

ABONE OL
1-9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. Bölüm Foto Galeri

Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ın infazına imzasını atar.

2-9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. Bölüm Foto Galeri

İki kez göğse bir kez kafaya sıktığı kurşun yüzünden tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

BİZE ULAŞIN