ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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192. Bölüm Foto Galeri

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1-10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. Bölüm Foto Galeri

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. Bölüm Foto Galeri

. Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder.

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