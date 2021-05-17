ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN

195. Bölüm Foto Galeri

ABONE OL
1-8
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. Bölüm Foto Galeri

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur.

2-8
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. Bölüm Foto Galeri

Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

BİZE ULAŞIN