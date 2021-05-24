ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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196. Bölüm Foto Galeri

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. Bölüm Foto Galeri

Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. Bölüm Foto Galeri

Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır.

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