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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezounnda neler oldu?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezounnda neler oldu?

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezounnda neler oldu?

Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler. Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur.

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