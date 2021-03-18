Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezounnda neler oldu?

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir.
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Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler. Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur.
Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer. Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.
Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer. Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar. Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar. Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister.
Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister. Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir. Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir.
Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.
Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır.
Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.
Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir. Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar.
Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar. Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, intikam ateşiyle yanarak düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır.
Mafya babalığı yaparak mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır. Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük silahı ise Kubilay olacaktır. Tüm masaya savaş açan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, tehditlerini havada savurur.
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir. Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir.
Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.
Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, eşinin ölümünde parmağı olan Yaman Korkmaz'la savaşmaktan kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve intikamı arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.
Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılan hain saldırının intikamını almak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları intikam planlarında ise oklar Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Bu uğurda kan dökmekten çekinmeyen Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.
Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer. Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşinin intikamına adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.
Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. Yavuz'un Behzat'a pusu kurmasıyla hayatı daha da zorlaşan İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.
Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için düşmanı Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın Yaman'ı bıçaklamasının ardından hapse girmesi ise Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.
İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, hapishane idaresinden insanları da yanına alarak Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır. Behzat'a yapılan hain saldırının ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.
Behzat'a yapılan hain saldırının ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için düşmanını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.
Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak hapishanedeki yeğeninin korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.
Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan ise sonunda hapishanede Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir. Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır.
Alpaslan Çakırbeyli'nin hapishanede Derman Korkmaz'ı öldürmesiyle dengeler değişir. Yaman Korkmaz, abisinin cenazesinde Hızır Çakırbeyli ve dostlarının yüzüne karşı yüksek perdeden intikam yemini eder. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez.
Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı öldürmesiyle bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder. Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır.
Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı öldürmek için tetikçi tutmasından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını tehlikeye sokmasını istemez.
Abisi Derman Korkmaz'ın intikamını almak için sabırsızlanan Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin ölmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Paralel'cilerin yaptığı saldırıda vurulan Şahin Ağa'nın intikamını almak için gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır.
Korumaları birer birer vurarak masaya çıkan Alpaslan Çakırbeyli namluyu Yavuz'a çevirerek eşi Özlem'in de intikamını da almak ister. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığı saldırı ise herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.
Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına saldırılar yapan Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan bombalı saldırı yeniden ortalığı savaş alanına çevirir.
Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı öldürmeye kararlıdır. Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir.
Alpaslan Çakırbeyli'nin ölümünü için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar. Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır. Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır.
Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.
Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş infaz kararı çıkar. Alınan bu karara rağmen intikamından vazgeçmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer. İnfazına el kaldıranlara yaptığı saldırıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır. Karşısında kim olursa olsun silahını indirmeyen Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir.
Tipi ise masada Alpaslan'ın ölümüne el kaldıran Rafet'in peşine düşer. Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılan saldırının faturasını Avni'ye keser. Alpaslan'ın ölmesini isteyen Hamdi Korkmaz, intikamının alınması için Avni'yi tehdit eder.
İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar. Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar.
Hızır Çakırbeyli dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin Rafet'i boğması masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın infazında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin infazında yakalamak ister. Tipi'yi öldürmek için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ölmesi için de plan yapar.
Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır. Ceylan Çakırbeyli, çantasındaki silahını sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.
Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır. Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.
Bu ani ölüm, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çokta Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin ölümünü hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır. İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi öldürmek için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.
Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar. Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.
Hayriye Çakırbeyli'nin ani ölümü Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer. Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar. Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.
Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.
Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı öldürür ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.
Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir düşman edinmiştir.
Savaşa hazırlanan İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir savaşa hazırdır. Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin öldürdüğü Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler.
Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, düşmanı Yaman Korkmaz'ında yardımıyla Fuat'ın peşine düşer.
Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da öldür.İdris Reis oğlu Kaya'nın intikamı için akrabalarıyla birlikte plan yapar.
Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır.
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında suikaste uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister.
Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan suikastin arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.
Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapan İlyas Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan'ın intikamını almak için gözünü karartır. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın ölmemesidir.
Kontrgerilla İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri uyuşturucu üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir. Cezaevinde gelecek saldırıyı bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin ölmesini ister.
Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan saldırıda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır.
Boynundan vurulan ve geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur.
İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığı herkesi vur iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini öldürmeye çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür. İshak, Özcan'dan İlyas Çakırbeyli'nin ölüm haberini beklerken yediği kurşunla neye uğradığını şaşırır. İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz.
Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır.
İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar. Atılan iftira yüzünden cezaevine giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer. Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı öldürmek isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.
Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçer.
Hızır Çakırbeyli ile verdiği savaşı cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir.
Façalı ailesine savaş açan ve itibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir.
186. Bölüm Foto Galeri