44. Bölüm Foto Galeri

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Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir. Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister.