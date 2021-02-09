ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN

45. Bölüm Foto Galeri

ABONE OL
1-8
Kuruluş Osman 45. Bölüm Foto Galeri

Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.

2-8
Kuruluş Osman 45. Bölüm Foto Galeri

Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

BİZE ULAŞIN