ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN

46. Bölüm Foto Galeri

ABONE OL
1-6
Kuruluş Osman 46. Bölüm Foto Galeri

Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır.

2-6
Kuruluş Osman 46. Bölüm Foto Galeri

Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.

BİZE ULAŞIN