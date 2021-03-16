ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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50. Bölüm Foto Galeri

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Kuruluş Osman 50. Bölüm Foto Galeri

Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder.

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Kuruluş Osman 50. Bölüm Foto Galeri

Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!

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