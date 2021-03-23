ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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51. Bölüm Foto Galeri

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Kuruluş Osman 51. Bölüm Foto Galeri

Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister.

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Kuruluş Osman 51. Bölüm Foto Galeri

Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

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