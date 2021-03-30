ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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52. Bölüm Foto Galeri

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Kuruluş Osman 52. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır.

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Kuruluş Osman 52. Bölüm Foto Galeri

Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.

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