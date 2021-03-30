52. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır.
Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır.
Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.