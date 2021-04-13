ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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54. Bölüm Foto Galeri

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Kuruluş Osman 54. Bölüm Foto Galeri

Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmeder.

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Kuruluş Osman 54. Bölüm Foto Galeri

Kayı Obası'ndaki bu iç hesaplaşmadan faydalanmak isteyen Nikola, Söğüt'e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir.

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