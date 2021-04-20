ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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55. Bölüm Foto Galeri

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Kuruluş Osman 55. Bölüm Foto Galeri

Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

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Kuruluş Osman 55. Bölüm Foto Galeri

Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur.

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