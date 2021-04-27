ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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56. Bölüm Foto Galeri

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Kuruluş Osman 56. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenir.

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Kuruluş Osman 56. Bölüm Foto Galeri

.Çevre tekfurlardan asker toplayan Nikola, Malhun Hatun'un Osman Bey'le savaşmasına karşılık olarak Umur Bey'in obasına baskın düzenlemeyi planlar.

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