56. Bölüm Foto Galeri

6- 7





Savaşta ağır yaralanan Savcı Bey'in akıbeti ne olacak? Kayıların Bizans-Moğol ordusuna karşı giriştiği savaş nasıl sonuçlanacak? Osman Bey'in Moğol-Bizans ittifakını bozmak için kurduğu oyun nasıl sonuç verecek?