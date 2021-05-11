ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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58. Bölüm Foto Galeri

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Kuruluş Osman 58. Bölüm Foto Galeri

Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer.

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Kuruluş Osman 58. Bölüm Foto Galeri

Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

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